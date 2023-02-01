«سنفور وبطوط» شخصيات كرتونية تجذب الأنظار في معرض الكتاب.. بهجة للأطفال

شخصيات كرتونية، طالما أحبها الأطفال والكبار على الشاشة فقط، دون أن يدرون بمشاهدتها على أرض الواقع، ووسط أجواء صاخبة من الأغاني، جذب أنظار زوار معرض الكتاب، شخصيتي «السنفور وبطوط»، يتحركان في خفة وسط الأطفال، الذين سعدوا برؤيتهما في شخصيات حقيقية.

عروض وألعاب ترفيهية في معرض الكتاب

معرض القاهرة الدولي للكتاب، حدث ينتظره الصغار قبل الكبار، فهو المنفس لهم في التجول والاستمتاع بالعروض المقدمة ضمن فعاليات المعرض، «الناس بتستنى المعرض عشان تستمتع بيه مش شرط يجوا عشان الكتب بس لكن في عروض تانية والعاب ترفيهية الأطفال بيستمتعوا بيها» حسب تعبير «أحمد» صاحب شخصية «بطوط».

للعام التالي، شارك صاحب الـ16 عاما، بشخصياته الكرتونية المتعددة، التي كان أبرزها أحد شخصيات السنافر، وبطوط، «كنا حابين نعمل بهجة للأطفال بشخصياتهم اللي بيحبوها، لكن اتفاجئنا بفرحة أهاليهم زيهم» هكذا عبر صاحب شخصية «بطوط»، موضحا أنه وصديقه «محمد» الذي جسد شخصية «السنفور»، اتفقا على تقديم هذه العروض في معرض الكتاب هذا العام.

موقف جميل جمع «أحمد» بأحد الأطفال في معرض الكتاب

«اخترنا الشخصيتين دول عشان الأطفال بتحب تسمعلهم دايما ومشهورين، فأننا نجيب الشخصيات دي كأنك بتحسس الطفل بوجود شخصيته المفضلة على أرض الواقع» وفق ما ذكره «أحمد»، مشيرا إلى أن هناك بعض المواقف التي جمعته بالأطفال، وأثرت به للغاية، أبرزها أن هناك طفل لا يتجاوز عمره الـ5 سنوات، عندما رأى شخصية الـ«بطوط» أسرع إليه وظل يتمايل معه على أنغام الموسيقى، وعندما اصطحبه والده بعد انتهاء العرض ظل الطفل يبكي، لا يريد السير بعيدا عن «بطوط».