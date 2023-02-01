«قومي المرأة»: مؤسسة «فاهم» طاقة نور للعديد من الأسر بالمجتمع

نظم المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع مؤسسة فاهم للدعم النفسي، مساء اليوم، فعاليات اللقاء الحواري «افهم.. اسمع.. اتكلم»، بحضور الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، والسفيرة نبيلة مكرم رئيسة مجلس أمناء المؤسسة، وبمشاركة نخبة كبيرة من الشخصيات العامة ونائبات البرلمان وأعضاء وعضوات المجلس ومقررات وأعضاء فروع المجلس بالمحافظات.

ورحبت الدكتورة مايا مرسي بالسفيرة نبيلة مكرم في بيت المرأة المصرية، وعبرت عن سعادتها باختيار المجلس لتنظيم أول فعالية رسمية لمؤسسة فاهم، وأكدت أن فاهم مؤسسة وليدة تمثل طاقة نور للعديد من الأسر بالمجتمع، مشيدة بأن السفيرة نبيلة مكرم اختصت الأم المصرية منذ البداية بهذا الحوار؛ إيمانا منها بضرورة أن تتحدث أولا مع صاحبة الدار، وأكثر فرد يتأثر بما يعاني منه الابن أو الابنة من مرض نفسي داخل الأسرة، قائلة: «المرض النفسي أصعب الأمراض التي يعاني منها الأفراد، والمشكلة ليست في المريض النفسي ولكن في نظرة المجتمع، وعلينا أن نتعاون جميعا ونسمعهم ونحاورهم؛ فالحوار مهم جدا للمريض النفسي».

تقديم الدعم النفسي لجميع الأفراد

وأضافت الدكتورة مايا مرسى: «أُقدر للسفيرة نبيلة مكرم هذه الشجاعة والمقدرة والمحبة والعطاء والرحمة وتفكيرها في أمهات لا تستطيع الحديث عما يعانين منه مع أبنائهن وبناتهن»، مؤكدة أن المجلس سوف يتعاون مع المؤسسة لدخول جميع قرى ومنازل مصر من خلال فروعه بالمحافظات، وبالتعاون مع المقررات لتقديم الدعم النفسي لجميع الأفراد بالتعاون مع مجموعة من الأطباء النفسيين، لافتة إلى أنه لا يوجد أحد ليس لديه وجع أو إحساس ورغبة في الحديث مع من يساعده ويمد له يد العون.

وتابعت: «الأب والأم بيقفوا بكل صمود في أصعب المحن لأن الحياة لازم تمشي والألم صعب لكن لازم نعيش».

وشددت على ضرورة التواصل والحديث المستمر مع بناتنا وأبنائنا، والاستماع إليهم والاهتمام بحديثهم وفهمه، مشيرة إلى أن الضغط النفسي الذي ولدته مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا سوف يؤثر على الأجيال الجديدة بشكل كبير.

واستعرضت الدكتورة مايا مرسي دور مكتب شكاوى المجلس في تقديم الدعم النفسي، مؤكدة أن فروع المجلس بكل المحافظات جاهزة لتقديم يد العون، مؤكدة أهمية الخط الساخن 16328 لأمانة الصحة النفسية وعلاج الإدمان التابعة لوزارة الصحة في المساعدة على معرفة الاضطرابات النفسية وكيفية التعامل معها.

واختتمت كلمتها بتوجيه الشكر للسفيرة نبيلة مكرم، والمؤسسة، على هذا العمل النبيل الذي يمس كل أسرة مصرية.

إقامة الفعالية الأولى لمؤسسة فاهم

وأعربت السفيرة نبيلة مكرم عن فخرها بإقامة الفعالية الأولى لمؤسسة فاهم بمقر المجلس القومي للمرأة، مؤكدة أهمية تقديم المساندة لأسرة من يعانون من المرض النفسي، التي عادةً ما تتألم مثل المريض، مضيفة أن المؤسسة تسعى إلى تقديم الوعي النفسي حول كيفية التعامل مع المشاعر، وثمنت دور الأم في هذا الشأن باعتبارها عمود المنزل، ومصدر الثقة والقوة النابعة داخل أسرتها.

كما أكدت السفيرة نبيلة مكرم، أهمية دور الأسرة في نشر الوعي والثقافة، أن المرض النفسي ليس وصمة عار بل ألم يجب التعامل معه، وضرورة تشجيع الفتيات والأبناء داخل كل أسرة للحديث عن مشاعرهم بصفة دائمة.

وأشارت رئيسة مؤسسة فاهم إلى التعاون مع الفنانة التشكيلية راندا فؤاد لصقل مواهب من يعانون من الاضطرابات النفسية وإقامة معارض لهم لتشجيعهم على التغلب على محنة المرض ومواصلة الحياة.

واختتمت السفيرة نبيلة مكرم كلمتها بتوجيه التحية للأمهات المصريات، متمنية أن يرزقهن الله الصبر والقوة في تجاوز جميع تحديات الحياة.

وتضمن اللقاء، جلسة حوارية مع الدكتور عبد الناصر عمر أستاذ الطب النفسي وعضو مجلس أمناء مؤسسة فاهم للدعم النفسي، والدكتورة منن عبد المقصود الأمين العام للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة، وأدارها الإعلامي حسام الدين حسين، إذ تضمنت التأكيد على ضرورة توعية المجتمع بطبيعة المرض النفسى وطرق التعامل مع المريض النفسي، وأهمية تقديم جميع أوجه الدعم لهذا المريض ولأسرته، والتأكيد على أن المرض النفسي ليس وصمة عار بل مرض مثل جميع الأمراض البدنية يحتاج إلى العلاج، وأن الاضطرابات النفسية تتأثر بالعوامل الجينية والوراثية والبيئية، وتم استعراض الفروق بين الأعراض النفسية والمرض النفسي.