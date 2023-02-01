أوروبا على صفيح ساخن.. إضرابات ومظاهرات وأزمة تسليح

تعيش قارة أوروبا أوقاتا عصيبة نتيجة وجود مظاهرات في فرنسا؛ ثاني أكبر اقتصاد بالقارة، ولم يكن هذا الحدث الوحيد بل توسعت الإضرابات في بريطانيا بجانب حدوث أزمة بسبب تسليح الدول الأوروبية لأوكرانيا لمواجهة روسيا الاتحادية.

احتجاجات واسعة في فرنسا

وشهدت الجمهورية الفرنسية تظاهرات واسعة لرفض رفع سن التقاعد في البلاد إلى 64 سنة وسط مشاركة كبيرة تخطت 8000 شخص في البلاد، وذلك بمشاركة 8 نقابات عمالية بالبلاد.

إضراب واسع في بريطانيا

أما بريطانيا فاحتشد المعلمون وموظفو القطاع العام والممرضون في إضراب واسع بالبلاد بمشاركة 300 ألف شخص في أكبر إضراب تشهده البلاد منذ تولي الملك تشارلز الثالث مقاليد الحكم في البلاد في منتصف سبتمبر الماضي، وشلت الإضرابات البلاد مع وجود صعوبات في التحرك للأشخاص بمختلف أنحاء الدولة.

أزمة تسليح أوكرانيا

ولم تكن الاحتجاجات وحدها الصداع في رأس أوروبا هذا الأسبوع؛ بل امتد الأمر إلى مطالبة أوكرانيا للدول الكبرى في الاتحاد الأوروبي وغيرها من الداعمين من أجل تسليح أوكرانيا ضد روسيا ببعض الدبابات والطائرات القتالية وغيرها من الأسلحة إلا أن المستشار الألماني أولاف شوتس خرج ليؤكد أن بلاده سترسل إلى أوكرانيا دبابات فقط ولن ترسل طائرات مقاتلة.