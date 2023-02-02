«النظام القانوني للطرق العامة» بمعرض الكتاب بعد مشاركته في 5 دول عربية

الإبداع والتميز، لا يتصف بهما الكثير، هناك من يستغل الفرص للتعبير عن مواهبة الدفينة وعرضها للمليء، فكان معرض القاهرة الدولي للكتاب، وسيلة للدكتور فتحي، لعرض كتابه الذي حوله من مجرد رسالة دكتوراة، إلى كتاب يتداول في المعارض الدولية في شتى دول الوطن العربي، وهو يحكي عن النظام القانوني للطرق العامة.. دراسة مقارنة في مصر وفرنسا.

منذ ما يقرب من 11 عاما، أراد الدكتور فتحي فاروق، أن يُفيد بلده من خلال دراسته للقانون، لذلك أقدم على طرح عنوان «النظام القانوني للطرق العامة.. دراسة مقارنة في مصر وفرنسا» على أساتذته كرسالة دكتوراة، بعد أن ناقش رسالة الماجستير في القانون، وعلى الفور تمت الموافقة على هذا العنوان كبداية لطرح حلول لمشكلات الطرق في تلك الفترة.

الحصول على لقب الدكتوراة

سنوات طويلة من الدراسة والبحث والمقارنة بين مصر وفرنسا في قانون الطرق، تمكن «فتحي» من الحصول على درجة الدكتوراة، وذلك بعد أن لاقى تفاعلا كبيرا مع رسالته، التي تناقش قضية هامة: «لازم اقارن بين مصر ودولة متقدمة حتي يتضح الفرق وقمت بتجميع كل ما يتعلق بالطرق من كل القوانين المدني والجنائي والمروروالإداري»، حسب تعبير الدكتور فتحي خلال حديثه مع «الوطن».

بعد أن لاقت الرسالة تفاعلا كبيرا وسط المحيط الجامعي، أراد «فتحي» أن تظهر رسالته للنور في شتى الدول، لذلك أقدم على تحويل تلك الرسالة إلى كتاب يجرى تداوله في الوسط: «دراسة هامة وكان لابد من إظهارها للنور، وتعتبر هي أول رسالة في العالم تحكي عن النظام القانوني للطرق العامة» وفق ما رواه.

تداول الكتاب في أكثر من 5 دول عربية

في أكثر من 5 دول عربية، جرى تداول الكتاب بعنوانه الذي طالما جذب الأنظار «النظام القانوني للطرق العامة»، في المعارض الدولية للكتاب، أهمها الكويت والإمارات والمملكة العربية السعودية، والعراق، إذ يحل أخيرا على أرض الوطن جمهورية مصر العربية، ويشارك به في معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ54.

وشهد الجناح المعروض به كتاب «النظام القانوني للطرق العامة» إقبالا جماهيريا من زوار معرض القاهرة الدولي للكتاب، منهم من جاء بشكل خاص للبحث عن هذا الكتاب، ومنهم من تصادف أمامه لشرائه.