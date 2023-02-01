تفاصيل مصرع 3 أشخاص من أسرة واحدة في حادث بالقليوبية.. «كانوا رايحين عزاء»

سيطرت حالة من الحزن الشديد، داخل عزبة مصباح التابعة لقرية أبشواي الملق، بمركز ومدينة قطور بمحافظة الغربية، بعد علمهم بوفاة أب وزوجته، وزوج ابنته، وإصابة ابنته بإصابات متفرقة، حال عودتهم من القاهرة إلى مسقط رأسهم، للمشاركة في واجب عزاء أبناء العمومة.

حضور عزاء ابن عمهم

وقال علي مصباح، أحد أقارب الأسرة لـ«الوطن» إن المتوفين 3 أشخاص، وهم: الأب ويدعى رشاد هارون علي، ويبلغ من العمر 84 عامًا، و زوجته بسايم أحمد مزروع 65 عامًا، ومحمد محمد نجم 49 عامًا، وإصابة زوجته سهير رشاد هارون 42 عامًا، باشتباه كسر بالفخذ الايمن واشتباه ما بعد الارتجاج.

وأضاف «مصباح» أنهم يقيمون بمنطقة الزيتون بالقاهرة، وكانوا في طريقهم إلى مسقط رأسهم، بعزبة مصباح بمركز ومدينة قطور من أجل العزاء وحضور الخميس الكبير، بعد وفاة ابن عمهم منذ 10 أيام بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة، مشيرًا إلى أنهم تعرضوا لحادث تصادم بسيارة نقل على طريق بنها الحر، بمحافظة القليوبية، وتم نقلهم إلى مستشفى بنها الجامعي، وجار استخراج تصريح الدفن تمهيدا لدفنهم بمسقط رأسهم.

إخطار بالواقعة

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية تلقت إخطاراً يفيد بورود بلاغ، بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي ونقل علي طريق بنها الحر، مما أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 2 آخرين، وتم نقلهم إلى مستشفى بنها الجامعي، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.