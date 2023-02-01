مصرع 3 أشخاص وإصابة 2 آخرين في تصادم ملاكي وسيارة نقل بالقليوبية

شهد الطريق الحر في نطاق محافظة القليوبية حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى نقل، في اتجاه بنها، أسفر عن مصرع وإصابة 5 أشخاص بينهم وفاة 3 وإصابة رابع من أسرة واحدة، فيما أصيب سائق السيارة النقل.

وتبين أن الوفيات لزوج وزوجته وزوج ابنته وإصابة ابنته، وجميعهم مقيمون بالقاهرة وكانوا في طريقهم الي مسقط رأسهم في الغربية، وصرحت جهات التحقيق بدفن الجثث والاستعلام عن حالة المصابين وطلب تحريات المباحث.

بلاغ بتصادم مروع على الطريق الحر

وتلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطارًا بوقوع تصادم بين سيارتين نقل وملاكي علي الطريق الحر ووجود وفيات ومصابين.

وانتقلت أجهزة مرور القليوبية وبالفحص تبين وقوع حادث طريق بنها الحر بعد البوابات اتجاه بنها عبارة عن تصادم سيارة ملاكي بسيارة نقل، وتبين وفاة 3 أشخاص وإصابة رابع من محافظة الغربية، ويعيشون في القاهرة، وإصابة سائق من المنصورة وتم نقل الجثث والمصابين لمستشفى بنها التعليمي.

وصرحت جهات التحقيق بدفن جثث ضحايا الحادث والاستعلام عن حالة المصابين، وإعادة حركة المرور بمكان الحادث بعد رفع آثار السيارات المتسببة في الحادث.

أسماء ضحايا ومصابي الحادث

وتبين أن الوفيات هم رشاد هارون علي 84 سنة، وزوجته بسايم أحمد مزروع 65 سنة وزوج ابنتهما محمد محمد نجم 50 سنة، وإصابة سهير رشاد هارون 42 سنة باشتباه كسر بالفخذ، واشتباه ما بعد الارتجاج وإصابة سائق النقل العدوي الباز محمد 53 سنة من المنصورة، باشتباه ما بعد الارتجاج، وتم نقل الجثث والمصابين لمستشفى بنها التعليمي.