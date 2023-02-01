أسماء مصابي حادث تصادم حافلتين بالمنيا.. بينهم 9 سودانيين

لقي سائق مصرعه، وأصيب 11 بينهم 9 من دولة السودان الشقيق، إثر وقوع حادث تصادم بين أتوبيسين بالطريق الصحراوي الشرقي أمام مركز ملوي جنوب محافظة المنيا.

وتلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم بين أتوبيسين الأول رقم «8697 ا ج د»، تابع لشركة نقل، والثاني «7746 ع ن ج»، تابع لشركة نقل أخرى.

تصادم بالصحراوي الشرقي

وأفادت التحريات الأولية، أن الأتوبيس الأول كان قادما من محافظة القاهرة ومتجها إلي دولة السودان، واصطدم بالثاني وكان متوقفا علي جانب الطريق بدون ركاب.

بانتقال الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف، تبين وقوع الحادث بالطريق الصحراوي الشرقي شمال مدخل مدينة ملوي، مما أسفر عن مصرع خميس مصطفي الزهري 38 عاما، سائق، مقيم بمحافظة الأقصر.

نقل 11 مصابا للمستشفى

وأصيب في الحادث 11 شخص هم: بهاء محمود 17 عاما، معتصم رجب 28 عاما، يقيمان في القاهرة، وأنور أحمد يونس 45 عاما، عماد الدين عثمان 32 عاما، زينب علي 35 عاما، عبد العاطي فتح الله 43 عاما، محمد حسن علي 42 عاما، محمد عبد المنعم 42 عاما، إبراهيم زكريا 17 عاما، كلثوم أحمد 47 عاما، صالح علي 48 عاما، من دولة السودان.

تم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج حيث تنوعت الإصابات بين سحجات وكدمات واشتباه ارتجاج، وتحفظت الأجهزة الأمنية علي الأتوبيسين تحت تصرف النيابة العامة، وانتقل رجال المرور لرفع آثار الحادث وتسيير الحركة بالطريق الصحراوي.