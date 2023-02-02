يوسف الحسيني: مصر استعادت العلاقات مع قارة أفريقيا بأكملها خلال 4 سنوات

أكد الإعلامي يوسف الحسيني، أننا استعدنا علاقاتنا الافريقية بعد أن ضاعت لفترة من الفترات، لافتًا إلى أنه جرى استعادة أفريقيا بالكامل خلال الأعوام من 2014 لـ2018 ورجوعها للدائرة الحيوية المصرية، مشيرًا أنه خلال الـ4 سنوات استطاعت مصر استعادت العلاقات بينها وبين القارة بأكملها.

مصر استعادت أفريقيا بدون دفع أموال أو منح

وأوضح «الحسيني» خلال تقديمه برنامج «التاسعة» المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أن مصر استعادت أفريقيا بدون دفع أموال أو منح ولكنها استعادت العلاقات باسمها وتاريخها فقط، مشيرًا إلى أن وزير الخارجية الأمريكي جاء إلى مصر ومنها للأراضي المحتلة.

المؤسسات التي تدير البلاد ليست وليدة اليوم

وأكد يوسف الحسيني أن المؤسسات التي تدير البلاد ليست وليدة اليوم، أو عشرات السنين لافتًا أنه واقعيًا هذه الدولة بمؤسسات عسكرية ودبلوماسية منذ 7000 عام وبنفس حدودها ولديها تراكم خبرات المؤسسة العسكرية والدبلوماسية، مضيفًا: «لعل عام 2023 يجلب علينا كل خير».