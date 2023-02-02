مدرس ونجله يصيبان عامل بنزيف في المخ إثر مشاجرة بسوهاج

أصيب عامل ثلاثيني، بإصابات خطيرة إثر مشاجرة بالعصى الشوم، لخلافات الجيرة بسوهاج.

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم الشرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، يفيد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة طما، بوصول المدعو «أحمد. ع. ا. ع»، 37 عاما، عامل، إلى مستشفى طما المركزي، مصابا بجرح رضي في الجبهة، وجرحين رضيين بفروة الرأس، واشتباه كسر بعظام الجمجمة، ونزيف داخلي بالمخ، وفقا للتقرير الطبي المبدئي للحالة، وجرى تحويله لمستشفي أسيوط الجامعي، ويقيم بدائرة مركز طما.

الانتقال لموقع الحادث

وعلى الفور انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، إلى موقع البلاغ، وبالانتقال وسؤال شقيقه المدعو «مصطفى. ع. ا. ع»، سن 35 عاما، حاصل علي دبلوم إدارة خدمات، ويقيم بالناحية ذاتها بمركز طما، اتهم كلا من «محمد. م. م. م»، 56 عاما، مدرس، ونجله «مصطفى. م. م. م»، 23 عاما، حاصل على دبلوم، ويقيمان بالناحية ذاتها في مركز طما، بالتعدي على شقيقه المذكور، بالضرب «بعصا شوم»، وإحداث إصابته المشار إليها بسبب خلافات الجيرة.

ضبط المتهمين في الواقعة

وجرى ضبط المتهمين، وبحوزة الثاني «الأداة المستخدمة»، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعه للسبب ذاته، وتحرر محضر بالواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

من جهته، أوضح مرسي أشرف، المحامي، لـ«الوطن»، أن العقوبة القانونية في هذه الحالة تصل إلى السجن 7 سنوات، عند عدم ترك عاهة مستديمة، أو 10سنوات عند إحداث عاهة مستديمة، وفقا لملابسات الواقعة.