فيلم «أنا لحبيبي» يحقق 173 ألف جنيه إيرادات في أول أيام عرضه

استطاع الفنان كريم فهمي تحقيق إيرادات مرتفعة بفيلمه الجديد «أنا لحبيبي»، الذي بدأ عرضه أمس بدور العرض، بعد فترة طويلة من التحضيرات الطويلة.

إجمالي إيرادات فيلم «أنا لحبيبي»

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، إنّ الفيلم حقق في أول أيام عرضه بدور العرض 173 ألف جنيها، ونافس بقوة باقي الأفلام المعروضة في السينمات.

أحداث قصة فيلم أنا لحبيبي

وتدور قصة فيلم أنا لحبيبي في قالب من الرومانسية والدراما، حول كاتب روائي يدعى «شادي» يتعرف على الفتاة الشابة «ليلى» بالصدفة أثناء استقلالهما القطار معا، وتنشأ بينهما قصة حب، لكن والدة «ليلي» ترفض زواجهما، وتدخل لإفساد الوضع بينهما بكل ما تمتلك من قوة، ويفشل الجميع في الوقوف أمامها لتكون العلاقة بين «شادي» و«ليلى» على المحك.

أبطال فيلم أنا لحبيبي

ويشارك في بطولة فيلم أنا لحبيبي مجموعة كبيرة من نجوم السينما المصرية، ومنهم كريم فهمي، وياسمين رئيس، وأحمد حاتم، ومحمد شرنوبي، وسوسن بدر، وبيومي فؤاد ومحسن محيي الدين، ويحمل توقيع المخرج هادي الباجوري.