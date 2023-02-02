خبير طاقة متجددة: ترسيم الحدود في البحر الأحمر طريق جديد لجذب الاستثمارات

قال الدكتور عادل بشارة، خبير الطاقة المتجددة، إنه يتم تهيئة المناخ لاستكشاف واستخراج الغاز الطبيعي، مؤكدًا من ترسيم مصر لحدودها في البحر المتوسط، مكّنها من الدخول في المنطقة الاقتصادية الخاصة بها خارج الشواطئ الرسمية، فضلًا عن المنطقة التي تقع تحت سيطرة وإشراف مصر في البحر المتوسط، وقامت مصر باستغلال المنطقة من خلال الاستثمارات وإضافة الشركات فيها، ونتج عن ذلك اكتشاف حقول الغاز.

ترسيم الحدود بالبحر الأحمر مهد طريق الاستثمار

وأضاف «بشارة»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح» من تقديم باسم طبانة عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن ترسيم الحدود في البحر الأحمر مهد الطريق للتعاقد مع شركات كثيرة من أجل تدشين المشروعات والاستثمار فيها علاوة على إجراء الدراسات لتحديد أماكن وُجود النفط والغاز الطبيعي وغيرها: «بدون ترسيم الحدود والاستقرار، فن يأتي المستثمر الأجنبي لمصر لأنه لن يخاطر بنفسه، فالمستثمر الأجنبي يختار الدول المتمتعة بحالة استقرار الأمن والأوضاع الاقتصادية فيها فضلًا عن الاستقرار التشريعي والإقليمي مع دول الجوار».

مصر حققت نمواً لافتاً في هذا قطاع الغاز الطبيعي

والجدير بالذكر أن مصر حققت نمواً لافتاً في هذا قطاع الغاز الطبيعي خلال السنوات الأخيرة، ما ساهم في تعظيم الاستفادة من مواردها وبنيتها التحتية المتميزة من أجل مواجهة التحديات العالمية الراهنة في مجال الطاقة.

ونفذت مصر برامجا وخططا لتحسين مناخ الاستثمار خلال السنوات الماضية، وذلك عن طريق تنظيم الأنظمة المالية والاقتصادية والتشريعية بمنظومة العمل البترولي.