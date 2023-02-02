مستشار الرئيس لشؤون الصحة يوضح الفرق بين أعراض الإنفلونزا وكورونا

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إنّ إيجاد الفرق بين الإنفلونزا والبرد وكورونا لا يظهر إلا معمليا، مشيرًا إلى أن الأعراض التنفسية الحالية تتماثل تماما في كل الفيروسات التنفسية تقريبا، مشيرًا إلى أن العلاج يشمل أدوية للأعراض التي يعاني منها المريض: «نحاول التعامل مع الأعراض حتى لا ينتقل الفيروس إلى الجهاز التنفسي السفلي أو تحدث إصابة بكتيرية ما يؤدي إلى التهابات شُعبية أو رئوية».

أي شخص يصاب بفيروسات تنفسية مثل كورونا يجب أن يظل بالمنزل

وأضاف تاج الدين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد ومنة الشرقاوي، أن أي شخص يصاب بفيروسات تنفسية مثل كورونا يجب أن يعتكف في المنزل ويحرص على ارتداء الكمامة وعدم العطس أو الكحة أمام أفراد الأسرة.

خطورة المخالطة أثناء الإصابة بالأعراض التنفسية

وتابع مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية: «أثناء الدراسة، إذا نزل طفل أو طالب جامعي وهو يعاني من الأعراض التنفسية وركب إحدى وسائل النقل وذهب إلى الجامعة أو المدرسة فإنه سينقل العدوى لأكبر عدد من الناس، ومن ثم فإن أي شخص يصاب بأعراض تنفسية يجب أن يبقى في المنزل 3 أو 4 أيام».

وأكد مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إنّ الفيروسات دائما تتحور: «فيروس الانفلونزا الموسمية يختلف كل سنة عن السنة السابقة، لأن خاصية التحور من خصائص الفيروسات، وتحور الفيروسات أمر لا يجب أن يثير القلق بصرف النظر عن المسميات»، لافتًا إلى أنه على مدار السنوات الثلاثة الماضية وفي ظل أزمة كورونا ظهرت عشرات المتحورات.

إصابات فيروس كورونا

ولفت إلى أنّ ما يهم طبيا ووبائيا بخصوص المتحورات الجديدة، درجة انتشارها وعدد الحالات المصابة والأعراض ووجود اختلافات بينها والأعراض القديمة والمضاعفات والاستجابة للأدوية، مؤكدا أن الوضع الحالي في مصر يشهد زيادة طفيفة في المصابين بفيروس كورونا، ولكن لا قلق من وضع جائحة كورونا في مصر، حيث يتم رصد الوضع بدقة شديدة، بالإضافة إلى الشفافية الشديدة، والإعلان المستمر عن الوضع حماية للبلد والمواطنين من أي مشكلات.