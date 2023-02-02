حالة الطقس اليوم: بارد نهارا وأمطار خفيفة على السواحل

استمرت الأجواء الغائمة، اليوم، بشمال البلاد والقاهرة الكبري ومدن القناة والسواحل الشرقية، وشمال وجنوب الوجه البحري وشمال وجنوب سيناء والبحر الاحمر وصولا إلى محافظات شمال الصعيد، وفق ما أكدته الأرصاد الجوية.

حالة الطقس اليوم

وأشارت هيئة الأرصاد في بيان صادر عنها، إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة المصحوبة بأمطار خفيفة اليوم على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، ولن تصل إلى القاهرة الكبري أو مدن القناة، تزامنا مع طقس بارد نهارا وشديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

حالة الرياح والملاحة البحرية

وأكدت «الأرصاد»، هدوءً سرعات الرياح على كافة الأنحاء، باستثناء مناطق من السواحل الشرقية للبلاد وشرق البحر المتوسط، ما يعمل على تراجع ارتفاع الأمواج على الساحل الغربي، ويسمح بالملاحة البحرية اليوم.

درجات الحرارة اليوم

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم وفقا لما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية ما يلي:

- القاهرة 18 - 11

- العاصمة الإدارية 18 - 11

- أكتوبر 18 - 11

- بنها 19 - 10

- دمنهور 19 - 10

- وادي النطرون 18 - 10

- كفر الشيخ 18 - 11

- المنصورة 19 - 10

- الزقازيق 19 - 12

- شبين الكوم 19 - 11

- طنطا 19 - 11

- دمياط 19 - 12

- بورسعيد 19 - 11

- الإسماعيلية 20 - 10

- السويس 20 - 10

- شلاتين 20 - 15

- العريش 18 - 10

- رفح 18 - 11

- رأس سدر 19 - 09

- نخل 19 - 02

- كاترين 14 - 01

- الطور 24 - 09

- طابا 18 - 11

- شرم الشيخ 23 - 13

- الإسكندرية 17 - 13

- العلمين الجديدة 17 - 12

- مطروح 18 - 11

- السلوم 18 - 10

- سيوة 18 - 6

- رأس غارب 21 - 12

- الغردقة 22 - 12

- سفاجا 21 - 13

- مرسى علم 22 - 13

- شلاتين 24 - 16

- حلايب 22 - 15

- أبو رماد 24 - 16

- رأس حدربة 22 - 15

- الفيوم 19 - 08

- بني سويف 19 - 7

- المنيا 21 - 7

- أسيوط 22 - 6

- سوهاج 21 - 8

- قنا 21 - 9

- الأقصر 22 - 8

- أسوان 22 - 10

- الوادي الجديد 22 - 6