سمك باريس من مفيض توشكى.. أرخص سعر في مصر بـ17 جنيها للكيلو

تشهد محافظة الوادي الجديد، انخفاضًا كبيرًا في أسعار الأسماك اليوم الخميس، وتحديدًا مركز باريس لوجود كميات كبيرة في البحيرة و اصطيادها وبيعها في الأسواق.

وأعلن محافظ الوادي الجديد، اللواء محمد الزملوط، في بيان، اليوم عن أسعار الأسماك اليوم، بأسعار مخفضة، عقب اصطيادها من بحيرات مفيض توشكى، والتي تضمنت 3 بحيرات عملاقة جرى اكتشافها منذ عام 2001.

واستغلت المحافظة البحيرة لأهميتها الاقتصادية الهائلة كمورد جديد الصيد والزراعة، والتي ساهمت في تخفيض أسعار السمك بشكل كبير في المحافظة وصلت إلى 17 جنيها للكيلو الواحد.

الأهالي يصطادون السمك الطازج ويباع بأسعار منخفضة

وقال عبد الناصر صالح، رئيس الوحدة المحلية لمركز باريس، في تصريح خاص لـ «الوطن»، إن أهالي مركز باريس احترفوا الصيد داخل مفيض توشكى ويقومون ببيع الأسماك بأسعار منخفضة مقارنة بارتفاع أسعار الأسماك الحالية، كما تطرحه الوحدات المحلية بأسعار مخفضة جدا من 17 إلى 17.5 جنيه للكيلو، ويعد أرخص سعر سمك في مصر.

تراجع أسعار السمك اليوم في محافظات الصعيد

وقال، محمد العمدة، عضو بشعبة الأسماك بالغرفة التجارية لـ«الوطن»، إن أسواق بيع السمك اليوم تشهد تنوعا في الأنواع، حسب كل نوع، مشيراً إلى أن البيع يتم حسب طلب المستهلكين من شوي أسماك، وهي الأكثر طلبا وطهيها بعدة طرق، منها القلي وسنجاري وسمك زيت وليمون وطواجن، حيث شهد سوق العبور اليوم وهو من أشهر المناطق التي تبيع بأسعار الجملة، ووصلت بورصة أسعار الأسماك اليوم حسب الأنواع المتوفرة فى السوق.

- السمك البلطي يتراوح سعره من 40 إلى 50 جنيها للكيلو.

- سمك فيليه البلطي يتراوح سعر الكيلو من 60 إلى 90 جنيها.

- سعر البياض البلدي يصل سعر الكيلو إلى 70 جنيها.

- البلطى الأسواني يتراوح سعر الكيلو من 45 إلى 65 جنيها.

- الكابوريا يتراوح سعر الكيلو من 80 إلى 150 جنيها حسب الحجم .

- الجمبري الصغير يتراوح سعره من 120 الى 160 جنيها.

- الجمبري الوسط سعر الكيلو 250 جنيها.

- الجمبرى الجامبوسعر الكيلو 350 جنيه.

- سعر كيلو الجمبرى المجمد 90 جنيه.

- سمك القراميط سعر الكيلو 40 جنيه.

- سمك المكرونة السويسي سعر الكيلو بـ 55جنيه.

- سمك المكرونة الخليجي سعر الكيلو 55 جنيه.

- سمك البوري الممتاز يتراوح سعر الكيلو من 70 الي 90 جنيه.

- الكاليماري يصل سعره إلي 70 جنيه.