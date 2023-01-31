الغرف السياحية: فنادق الأقصر وأسوان الأعلى إشغالا في يناير

قال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصرى للغرف السياحية، إن الأقصر وأسوان سجلتا أعلى نسب إشغال سواء بالفنادق الثابتة أو العائمة خلال شهر يناير الجارى وذلك فى الوقت الذى شهدت فيه نسب إشغال فنادق الغردقة وشرم الشيخ ومرسى علم هدوء خلال ذات الشهر،موضحا أن هذا الشهر من العام يشهد زيادة فى أعداد السياح القادمين لزيارة المناطق الأثرية والثقافية والتى تتواجد بالقاهرة والأقصر وأسوان وسط تراجع فى أعداد السياح الوافدين لزيارة المدن الشاطئية.

وأضاف لـ"الوطن" أن فنادق الأقصر وأسوان سواء الثابتة أو العائمة تشهد حاليا نسب إشغال مرتفعة للغاية وذلك بسبب تواجد أعداد جيدة من المصريين فضلوا قضاء اجازات منتصف العام الدراسى بمدن الصعيد السياحية وذلك بالتزامن مع تواجد مجموعات كبيرة من السياح الأجانب.

أعداد السياح الوافدين لمصر خلال العام الجارى

وأشار إلى أنه وفقا لمؤشرات الطلب على زيارة مصر خلال 2023 ولحجم الإتفاقات والتعاقدات التى أبرمتها الفنادق وشركات السياحة المصرية مع الوكلاء الأجانب فإن أعداد السياح الوافدين لمصر هذا العام سيكون أعلى من العام الماضى .

فنادق أسوان تسجل إشغالات 100% خلال منتصف العام الدراسى

ومن جهته قال خيرى محمد على ،رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة بأسوان التابعة للإتحاد المصرى للغرف السياحية،إن كافة فنادق أسوان الثابتة والعائمة سجلت خلال اجازات منتصف العام الدراسى نسب إشغال إقتربت من الـ 100%،لافتا إلى أن كافة فنادق محافظة الأقصر رفعت شعار"كامل العدد" وعدم وجود غرف شاغرة خلال تلك الفترة.

وتابع "العديد من المواطنين المصريين لم يستطيعوا خلال اجازات منتصف العام الدراسى الحالى إيجاد غرف فى الفنادق الثابتة أو العائمة العاملة بين الأقصر وأسوان ما أضطرهم لتأجير شقق بالمحافظة لقضاء تلك الأجازة وسط الآثار والحضارة المصرية القديمة ".