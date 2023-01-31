بروتوكول بين «مياه الشرب» وأحد الأندية بالإسكندرية لتوصيل الخدمة لـ16 أسرة

وقع المهندس أحمد جابر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب في الإسكندرية، بروتوكول تعاون مع أحد الأندية الخاصة.

ونص البروتوكول علي التعاون بين الطرفين في مجالات المشاركة المجتمعية، وتوصيل المياه للمناطق والأسر الأشد احتياجا ورفع الوعي المائي بمحافظة الإسكندرية.

النادي سدد تكلفة توصيل المياه لـ16 أسرة

وبحسب بيان الشركة، اليوم الثلاثاء، سدد النادي بعد توقيع البروتوكول تكلفة توصيل المياه لـ 16 أسرة بقري المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

الهدف من «حياة كريمة»

وأُطلقت المبادرة الرئاسية حياة كريمة بهدف تحسين أوضاع المواطنين، فضلا عن الارتقاء بمستوى حياته في شتى أنحاء الجمهورية بما فيها المحافظات الحدودية والقرى الأشد فقرا والنائية.