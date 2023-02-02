«مياه الشرب» بالإسكندرية تكشف عن مواعيد السيارات المتنقلة لخدمة العملاء

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، في منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مواعيد وأماكن تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقلة بالأحياء والقطاعات التابعة، ضمن خطة الشركة لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، والوصول إلى رضا العملاء، كأحد الأهداف الاستراتيجية للشركة.

وكشفت الشركة عن تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقلة، بدءا من اليوم الخميس حتى 10 من شهر فبراير الجاري، للتيسير على المواطنين من كبار السن أو العملاء ممن يصعب عليهم الحضور لمراكز خدمة العملاء.

مواعيد وأماكن تواجد السيارات المتنقلة لخدمة العملاء بالقطاعات

وأعلنت شركة مياه الشرب، عن مواعيد تواجد أماكن السيارات، كالتالي:

- مواعيد تواجد تمركز السيارات بقطاع وسط، أمام فندق آمون المنشية، من 9 صباحا حتى 2 ونصف ظهرا.

- تمركز السيارات بقطاع بشاير الخير: 3 القباري أمام مسجد الشهيد إلهامي، من 3 عصرا حتى 8 مساء.

- تمركز السيارات بقطاع غرب: مدخل أبو يوسف أمام مدرسة الأورمان، من 10 صباحا حتى 3 ونصف عصرا.

- تمركز السيارات أمام فرع شركة المياه بالبيطاش، من 4 عصرا حتى 9 مساء.

أرقام تليفونات للتواصل مع السيارات المتنقلة لخدمة العملاء

وأعلنت الشركة أرقام تليفونات لتواصل المواطنين مع السيارات المتقلة لخدمة العملاء، كالتالي:

- للتواصل سيارة شرق 01275918005

- للتواصل سيارة وسط 01275918001

- للتواصل سيارة غرب 01275918003

الخدمات التي تقدمها السيارات المتنقلة لخدمة العملاء

وقالت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، إن السيارات المتنقلة لخدمة العملاء تقدم للمواطنين الخدمات الآتية: «تعاقد على إدخال العدادات - استقبال شكاوى - شحن كروت العدادات مسبقة الدفع - الاستعلام عن الفواتير - سداد الفواتير»، لافتة إلى تواجد فريق من المعمل المركزي للشركة لأخذ عينات من العقارات المحيطة، للتأكد من جودة المياه، وفريق من إدارتي التوعية والتسويق، لتعريف سكان المنطقة بالخدمات التي تقدمها الشركة.