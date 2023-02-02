عاجل.. وزير التعليم: إعلان جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 خلال شهر

قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّ الوزارة ستعلن جدول امتحانات الثانوية العامة خلال شهر، موضحا أنّ الامتحانات ستكون مطابقة للمواصفات وملائمة للوقت المخصص لها.

امتحانات الثانوية العامة

وأضاف وزير التربية والتعليم، خلال لقاء مع الصحفيين، أنّ الوزارة ستتيح النموذج الاسترشادي لطلاب الثانوية العامة على موقع الوزارة، في الأسبوع الثاني من شهر فبراير، لافتا إلى صدور قرار بتعييم خالد عبدالحكم، نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة في إطار الاستعداد المبكر لامتحانات الثانوية العامة.