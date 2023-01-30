فئات الطلاب المسموح لهم دخول امتحانات الثانوية العامة 2023.. ورسوم التقدم

كثر الحديث عن امتحانات الثانوية العامة، تزامنا مع إعلان بدء ملء الاستمارات للتقدم للامتحانات من قبل الطلاب.

وحددت وزارة التربية والتعليم، أبرز الفئات المسموح لها بدخول امتحانات الثانوية العامة 2023 وهي كما يلي:

الفئات التي يحق لها دخول امتحانات الثانوية العامة

الطلاب المقيدون بالصف الثالث الثانوي هذا العام، والمنقولون من الصف الثاني الثانوي، بشرط حضور الطالب 85% على الأقل من عدد أيام الدراسة الفعلية كطالب منتظم.

الطلاب الراسبون عام 2022 بالصف الثالث الثانوي لأول مرة، ويحق لهم التقديم للامتحانات لأداء المواد التي رسبوا فيه أو تغيبوا عنه وذلك لعام دراسي واحد كطلاب منتظيمين.

الطلاب الناجحون بالصف الثاني الثانوي بالعام الدراسي 2012,2013، بداية تطبيق النظام الحديث وما بعده.

- في حالة إعفاء الطالب من الانتظام في الدراسة بعد ثبوت العذر القهري، لا يحتسب هذا العام ضمن أعوام التقدم المسموح بها قانونا.

- يسمح لطلاب نظام المنازل التقدم للامتحانات.

رسوم التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2023

يسدد الطالب وفق ما كشفته وزارة التربية والتعليم، رسوم التقدم لامتحانات الثانوية العامة، بمبلغ قيمته 200 جنيه نظير خدمات ومستلزمات امتحان بالإضافة إلى 10 جنيهات، كرسم إضافي للمتقدمين للامتحان للمرة الأولى أو الثانية.

وبالنسبة للطالب المتقدم لامتحانات الثانوية العامة للمرتين الثالثة أو الرابعة رسم قدره 200 جنيه مقابل خدمات ومستلزمات امتحان، بالإضافة إلى 210 جنيهات كرسم إضافي لصالح صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية.

وتبدأ امتحانات الثانوية العامة 2023 للدورين الأول والثاني، يوم 10 يونيو المقبل، على أن تبدأ امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 19 أغسطس 2023، وذلك وفقا لما كشفته وزارة التربية والتعليم.