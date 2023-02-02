وزير التعليم: تصحيح امتحانات الثانوية العامة إلكترونيا 100%

أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم، أنه وقع قرارا وزارياً بشأن الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة 2023، موضحا أن الامتحانات سيتم صياغتها بشكل صحيح مشيرا إلى أنً الامتحان سيكون مناسبا للوقت والأسئلة ستكون صياغتها واضحة بشكل صحيح، وجدول الامتحان سيكون خلال شهر.

ضبط لجان الامتحانات بشكل كبير

وأضاف وزير التربية والتعليم خلال مؤتمر صحفي، إلى أنه تم منع التحويلات للصف الثالث الثانوي العام إلى لجان بعينها إلا من خلال لجنة بديوان عام وزارة التربية والتعليم، مشددا على أنه سيتم ضبط لجان الامتحانات بشكل كبير واي تجاوزات حدثت في النقل أو التحويلات لطلاب الثانوية العامة سيتم محاسبة أي شخص تجاوز.

وأوضح وزير التربية والتعليم، أن تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023، إلكتروني بنسبة 100%، مضيفا أن ولى الأمر ما يهمه حصول ابنه على حقه وبعد ظهور النتيجة له الحق في التظلم.