إعلان القوائم النهائية للمرشحين لرئاسة 8 جامعات حكومية الأسبوع المقبل

يعلن الأعلى للجامعات الحكومية الاثنين المقبل الموافق 6 فبراير الجاري، الكشوف النهائية للمرشحين لرئاسة 8 جامعات حكومية، بعد تلقي الطعون وفحصها من قبل اللجن المختصة، على أن يتم بعدها تلقي الأوراق و البرامج الخاصة بالمرشحين والتمهيد لإعلان جداول المقابلات لكل جامعة، وفقاً لجداول زمنية يتم الكشف عنها من قبل المجلس.

المرشحين لرئاسة 8 جامعات حكومية

واوضح الاعلي للجامعات الحكومية في تقرير صادر عنه، إن الجامعات التي يجري الترشح لها، هي: عين شمس، وسوهاج وبنها، وكفر الشيخ، ومطروح، ودمنهور، ودمياط، والوادي الجديد، علي أن يتم في الـ6 من فبراير المقبل الكشف عن القوائم النهائية المرشحين وتحديد موعد المقابلات، ويبدأ من 12 فبراير تقديما أورق وبرامج المرشحين.

و في السياق ذاته، يعقد الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، نهاية الشهر الجاري الإجتماع الدوري للمجلس لمناقشة عدد من الموضوعات الهامة و المتعلقة بالعملية التعليمة في الجامعات و متابعة عمل و انتظام العمل بالفصل الدرالسي الثاني للعام الجامعي الجاري و مناقشة ماتوصلت إليه اللجان وورش العمل بشأن الاستراتيجية الجديدة لوزارة التعليم العالي .