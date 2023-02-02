«التعليم»: مجموعات الدعم المدرسية لرفع العبء عن الأسر وليست وسيلة للربح

أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه يتم تحصيل 5% من حصيلة مجموعات الدعم المدرسية لصالح صندوق دعم ورعاية المعلمين و2% لصيانة أماكن مجموعات الدعم المدرسية و80% يحصل عليها المعلم و1.5% لمدير المدرسة إضافة إلى توزيع باقي الحصيلة على المشاركين في عمل مجموعات الدعم المدرسية.

رفع العبء المادي عن كاهل أولياء الأمور

وأشار وزير التربية والتعليم ، خلال لقاءه مع الصحفيين بوزارة التعليم، إلى أن القرار الوزاري المنظم لمجموعات الدعم المدرسية سوف ينظم عمل مجموعات الدعم المدرسية وأي تقصير سوف يحاسب عليها المسئولين عن المجموعات، وتهدف المجموعات إلى رفع العبء المادي عن كاهل أولياء الأمور، مشددا على أنه سيتم اختيار أكفأ المعلمين الذين يشاركون في مجموعات الدعم المدرسية.

مساعدة الطلاب بشكل إضافي

وأوضح وزير التربية والتعليم، إلى أن مجموعات الدعم جزء لمساعدة الطلاب بشكل إضافي، بعد أن تؤدى المدرسة دورها ولا تهدف الوزارة من مجموعات الدعم المدرسية أن تكون تجارة أو وسيلة لتحقيق الربح المادي.