إصابة 4 من أسرة واحدة نتيجة تناولهم وجبة منزلية فاسدة بأسيوط

أصيب زوج وزوجته ونجليهما، بحالة تسمم نتيجة تناولهم وجبة طعام منزلية فاسدة بقرية المطيعة التابعة لمركز أسيوط، وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

بلاغ بتسمم أسرة نتيحة تناول وجبة غذاء منزلية

كان اللواء أحمد جمال الدين، مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة أسيوط، يفيد بورود بلاغا من الأهالي بإصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة بحالة تسمم، اليوم، إثر تناولهم وجبة منزلية فاسدة، بقرية المطيعة التابعة إلى مركز أسيوط.

وانتقلت على الفور لموقع البلاغ، قوات الأمن والشرطة وضباط المباحث وسيارات الإسعاف، وبالفحص والمعاينة تبين إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة، هم هشام عبدالعظيم عبدالسميع، يبلغ عمره 45 عاما، وزوجته ماجدة صلاح أحمد، يبلغ عمرها 40 عاما، ونجليهما عبدالعظيم هشام عبدالعظيم، يبلغ عمره 12 عاما، وياسين هشام عبدالعظيم، يبلغ عمره 8 أعوام، بحالة تسمم، إثر تناولهم وجبة منزلية فاسدة.

تم نقل المصابين إلى مستشفى الإيمان بالاربعين لتلقي العلاج اللازم، وعمل الإسعافات الأولية، وحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومباشرة التحقيقات.