 إصابة 3 طالبات بنزلة معوية بعد تناولهن وجبة فاسدة في الفيوم

أصيبت 3 طالبات بمدرسة التجارة بنات في قرية سنهور القبلية بمحافظة الفيوم، بنزلة معوية حادة، عقب تناولهن وجبة غذائية من أحد الباعة أمام المدرسة، إذ أصيبن فور تناولهن الطعام بحالة مرضية شديدة.

واستدعت المدرسة، سيارات الإسعاف، وجرى نقل الطالبات إلى المستشفى فوراً لاتخاذ اللازم، كما انتقلت قوات الشرطة إلى المدرسة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

بلاغ بإصابة 3 طالبات

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمود أبو بكر مأمور مركز شرطة سنهور، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، بإصابة 3 طالبات بمدرسة التجارة بنطاق المركز، بحالة إعياء شديدة وطلب سيارات الإسعاف لهن.

الشرطة تنتقل للمدرسة

وانتقلت قوة من مركز شرطة سنهور تحت إشراف المقدم أحمد ناجي رئيس مباحث المركز، إلى مدرسة التجارة بنات بسنهور القبلية، وتبينّ إصابة 3 طالبات، بنزلة معوية شديدة، وشكواهن من تكرار القئ ومغص شديد، عقب تناولهن وجبة غذائية فاسدة من خارج المدرسة.

نقل الطالبات للمستشفى

وجرى استدعاء سيارتي إسعاف إلى المدرسة، ونقل الطالبات الثلاث إلى مستشفى الفيوم العام، وإيداعهن بقسم الاستقبال، لتوقيع الكشف الطبي عليهن، وعمل غسيل معدة لهن، وملاحظة حالتهن الصحية لحين تحسنها والتصريح لهن بالخروج.

تحرير محضر بالواقعة

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال إصابة الطالبات الثلاث، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.