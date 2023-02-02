قرار عاجل من «التعليم» حول المدارس الأجنبية: حظر أي مناهج تخالف ثقافتنا

أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إصدار كتاب دوري بشأن الحفاظ على الهوية الوطنية في المدارس الأجنبية، التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة.

وأشار وزير التربية والتعليم خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن بوزارة التعليم، أن امتحان مادة اللغة العربية والتربية الوطنية لصفوف للنقل سوف توضع من قبل موجه المادة في الإدارات التعليمية على أن تتولى الإدارات متابعة تنفيذ وتدريس مواد الهوية القومية.

وشدد وزير التربية والتعليم، على عدم تدريس أي موضوعات أو ممارسة أي أنشطة تتعارض مع الثقافة المصرية ورفع علم مصر.