كاتب صحفي لـ«إكسترا نيوز»: قوافل «حياة كريمة» الصحية تخفف العبء عن المواطنين

تحدث الكاتب الصحفي زكي القاضي، عن إنجازات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في القطاع الصحي، والتي تبدأ من التشخيص وحتى إجراء الجراحات وصرف العلاج بالمجان، بما يساهم في التخفيف عن كاهل المواطنين.

وقال «القاضي»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، إن القطاع الصحي والطبي واحد من أهم المسارات التي تعمل عليها مبادرة «حياة كريمة»، مشيرا إلى أن إعلان المبادرة إطلاق قوافل صحية خلال الشهر الجاري، هو امتداد لعمل عظيم للغاية منذ نشأة المشروع.

وأضاف الكاتب الصحفي زكي القاضي، أن هذه القوافل معنية بمسار مهم، وهو العمل على صحة الإنسان المصري، حتى يكون لديه قدرة على متابعة أعماله ومستقبله، ما يعني أن هذه القوافل هي جزء بسيط من مشروع عظيم يساعد المواطن المصري على مواجهة الحياة من خلال متابعة صحته.

وتابع، أن مسؤولو مبادرة حياة كريمة لديهم تطور مناسب لما يحدث في العالم، ورصد حقيقي للمتطلبات التي توجد على الأرض والعمل الميداني، لذا فإن خطتهم دائما ما يوجد بها المرونة حتى تستوعب كافة التغييرات والأفكار الجديدة.