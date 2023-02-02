سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس في البنوك

مع بداية التعاملات الصباحية في البنوك، حافظ الدولار الأمريكي على استقراره مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس، وتستعرض السطور التالية، سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنوك، وفق ما كشفت عنه المواقع الرسمية لكل بنك على حدة.

سعر الدولار في البنك المركزي

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري، اليوم، نحو 30.16 جنيه للشراء، و30.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار في cib

سجل سعر الدولار، في البنك التجاري الدولي cib، نحو 30.15 جنيه للشراء، و30.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر نحو 30.05 جنيه للشراء، و30.15 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي، 30.05 جنيه للشراء، و30.15 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية، نحو 30.15 جنيه بالنسبة لعمليات الشراء، و30.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجل سعر العملة الأمريكية في بنك قناة السويس 30.15 جنيه للشراء، و30.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سجل سعر العملة الأمريكية في المصرف المتحد، اليوم، نحو 30.15 جنيه للشراء، و30.25 جنيه للبيع.