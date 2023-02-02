«التعليم»: أي إجابة خارج «بابل شيت» امتحانات الثانوية العامة لن يعتد بها

قال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه تم تدريب الموجهين والمعلمين على صياغة المفردات الاختبارية ومن ثم وضع أسئلة امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي وفق المواصفات الفنية الجديدة التي تستهدف الأسئلة الاختيارية والمقالية.

وفيما يخص تظلمات الثانوية العامة 2023، قال وزير التعليم، يجب أن يكون الطالب على يقين أن الدرجة التي سيحصل عليها هي درجته، موضحا أن البابل شيت هو ما يتم الاعتداد به في أعمال التصحيح واي إجابة خارج البابل شيت لن يعتد بها.

عقد لقاء مع أصحاب المدارس الخاصة

وأوضح وزير التربية والتعليم، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن بأنه سيتم عقد لقاءً مع أصحاب المدارس الخاصة والدولية لحوكمة التعليم الخاص والمصروفات وسيتم تطبيقه في القاهرة الجديدة، بشكل مبدئي.