«تضامن سوهاج»: 23 مليون جنيه مساعدات للأسر الأولى بالرعاية في 2022

قال رأفت السمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى في سوهاج، إنّ المشاركة المجتمعية لجمعية الأورمان في تنمية المجتمع، والنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا من أبناء محافظة سوهاج، خلال عام 2022، بلغ 23 مليون و627 ألف جنيها، في إطار تعزيز وتشجيع مشاركة مؤسسات المجتمع المدني والعمل بروح الفريق الواحد، للارتقاء بمستوى حياة المواطن البسيط في كل الجوانب.

المساعدات العينية بسوهاج

من جانبه، أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، في تقرير شامل عن انجازات مكتب مشروعات الأورمان بسوهاج خلال عام 2022، أنّ هذه المساهمات والمساعدات العينية التي قدمتها الجمعية نتاج التعاون المستمر مع أجهزة المحافظة التنفيذية، وتوجيهات المحافظ اللواء طارق الفقى بتوفير كل التسهيلات اللازمة والمطلوبة، لتوسيع وتعزيز نشاط المؤسسة على مستوى المحافظة.

المساعدات المقدمة للأسر الأولى بالرعاية

وتضمن التقرير قيام الجمعية على مدار عام 2022، بتوزيع 15 ألف كرتونة مواد غذائية بتكلفة 3 ملايين و750 ألف جنيها، وتوزيع عدد 75 ألف كيلو لحوم مستورد بتكلفة 7 ملايين و500 ألف جنيه، و15 ألف لحوم بلدي بتكلفة 2 مليون و625 ألف جنيها، فضلا عن توزيع عدد 7 آلاف و500 بطانية ولحاف بتكلفة مليون و125 ألف جنياه، وذلك من خلال التعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة في كافة ربوع المحافظة، تحت إشراف مديريات التضامن، وبالتنسيق مع الوحدات المحلية ضمن خطة تنموية تحتشد في تنفيذها كافة الجهود التنفيذية والمجتمعية.

مشروعات متناهية الصغر

وتابع شعبان أنه في المجال الطبي، تم إجراء عدد 15عملية قلب بتكلفة 655 ألف جنيها، وتسليم عدد 7 أجهزة تعويضبة بتكلفة 18 ألف و825 جنيها، وذلك دعما لذوى الهمم، كما تم تسليم 121 قرض حسن لأصحاب المشاريع متناهية الصغر، بتكلفة مليون و554 ألف جنيها، وتسليم كشك شامل البضاعة والكهرباء بتكلفة 30 ألف جنيها، بالإضافة إلى تركيب عدد 1172 وصلة مياه نقية بتكلفة 6 ملايين و328 ألف جنيها.