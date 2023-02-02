رئيس رابطة تجار السيارات يقدم نصائح عند شراء المستعمل.. أبرزها الفحص

يُقبل العديد من الأشخاص على شراء سيارة تسهل تنقلاتهم، ونظراً لعدم قدرة البعض على امتلاك سيارة جديدة أو «زيرو» يتجهون إلى سوق المستعمل، خاصةً في ظل الظروف العالمية الحالية التي قللت عدد السيارات المُنتجة وبالتالي تراجع الاستيراد.

«أبو المجد»: سوق السيارات المستعملة الأنسب حالياً

وقال المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إنَّ اللجوء إلى سوق المستعمل في الوقت الحالي أصبح ضرورة أكثر من أي وقت مضى، خاصةً في ظل قلة أعداد السيارات «الزيرو» بالسوق والأسهل شراء سيارة «كسر زيرو»، أو حتى مستعملة.

نصائح عند شراء سيارة مستعملة

وأضاف «أبو المجد» في تصريحاته لـ «الوطن»، أنَّ الوقت الحالي مناسب لشراء سيارة مستعملة في حالة رغبة العميل ذلك، ولكن يجب مراعاة بعض النصائح عند شرائها.

وتابع رئيس رابطة تجار السيارات موجها نصائحه للمستهلك الراغب في امتلاك سيارة من سوق المستعمل، قائلاً: «يفضل الشراء من أحد معارض السيارات المستعملة وليس من الأماكن المجهولة مثل صفحات الإنترنت وغيرها فقد يتعرض لمخاطر عديدة مثل شراء سيارة بخلاف المواصفات المعروضة».

كما أكد ضرورة الذهاب إلى أحد مراكز الصيانة المعتمدة لفحص السيارة المستعملة التي يرغب العميل في شرائها، «لازم يعمل فحص في مركز محترم قبل توقيع العقد للتأكد من مواصفاتها وضمان عدم التعرض للغش».

وأضاف: «إذا تم الفحص وكانت السيارة بحالة سليمة وتأكد من أوراق ملكيتها ومستنداتها، بضرورة الإسراع في نقل الملكية بمجرد الشراء، والبعد عن الشراء بتوكيل تفاديا لوفاة البائع أو أي عائق آخر يجعله يستغرق وقت أطول في إنهاء الاجراءات».