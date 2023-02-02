أعلن عدد من المحافظات خلال الساعات الماضية نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 على رأسها محافظتا بورسعيد وشمال سيناء مع بداية الأسبوع الماضي كأول المحافظات بعد انتهاء أعمال التصحيح.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 في جميع المحافظات.. الإسكندرية ظهرت

واعتمد ظهر اليوم الخميس محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في الإسكندرية، فيما تم إعلان النتيجة على الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم واتاحتها للطلاب.

وقال اللواء محمد الشريف في بيان رسمي إن نسبة النجاح بين الطلاب في نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في الإسكندرية بلغت 81.5% مشيراً إلى أن عدد المتقدمين للشهادة الإعدادية بلغ 102573 طالب وطالبة، وبلغ عدد الحضور 100848 طالبا وطالبة، أما إجمالي عدد الحاصلين على 50% فأكثر بلغ 82199 طالبا وطالبة.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في جميع المحافظات

ونرصد لكم موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في جميع محافظات الجمهورية حيث تستمر أعمال التصحيح في عدد من المديريات حتى اليوم الخميس تمهيداً لإعلانها خلال الأيام المقبلة

وأعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة القليوبية خلال بيان رسمي عن استمرار أعمال التصحيح والمراجعة واعادة رصد الدرجات داخل الكنترول حتى اليوم الخميس.

وقالت مصادر مسؤولة في مديرية التربية والتعليم لـ«الوطن» إنه من المتوقع إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية مع انتهاء الأسبوع المقبل فور اعتمادها رسمياً من محافظ القليوبية.

وفي الإسماعيلية قالت مصادر مسؤولة إنه جار انهاء الاجراءات الاخيرة في تجميع نتيجة الشهادة الإعدادية تمهيداً لاعلانها خلال الساعات القليلة المقبلة.

وقالت المصادر في تصريحات خاصة أنه سيتم عرض نتيجة الشهادة الإعدادية علي محافظ الإسماعيلية لاعتمادها واعلانها مشيرة إلى أنه سيتم اعلانها بحد أقصى الأحد المقبل.

وفي الشرقية تستكمل مديرية التربية والتعليم أعمال الرصد والدرجات، فيما أشارت مصادر رسمية للوطن إلى احتمالية اعلانها مع نهاية الأسبوع المقبل.

وتعلن نتيجة الشهادة الإعدادية بالغربية خلال منتصف الأسبوع المقبل بعد الانتهاء من اعمال الرصد والتصحيح واعتمادها من الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في جميع المحافظات بالصعيد

وفي صعيد مصر تجري مديريات التربية والتعليم إنهاء أعمال التصحيح تمهيداً لإعلان موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في جميع المحافظات خلال الأسبوع الجاري.

وقال الدكتور ياسر حجازي، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بسوهاج، إن إعلان النتيجة خلال الأسبوع المقبل فور الانتهاء من أعمال التصحيح مشيراً إلى أن تصحيح الأوراق بدأ فور الانتهاء من الامتحانات الأربعاء الماضي.

وفي قنا أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة قنا عن إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في قنا خلال الأيام القليلة المقبلة مشيرة إلى احتمالية الانتهاء من أعمال التصحيح الإثنين المقبل واعتمادها.