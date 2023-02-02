«الداخلية»: ضبط 67799 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق، واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 67799 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 9345 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و219 مخالفة السير بدون تراخيص، و30 مخالفة موقف عشوائي، و5 مخالفات شروط التراخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.