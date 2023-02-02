إصابة 3 أشخاص في انقلاب دراجة نارية بطريق «القاهرة - الفيوم» الصحراوي

أصيب ثلاثة أشخاص بجروح وكدمات وكسور متفرقة بالجسم، في حادث انقلاب دراجة نارية وقع صباح اليوم الخميس، على طريق القاهرة - الفيوم الصحراوي بدائرة مركز شرطة سنورس، وذلك بسبب السرعة الزائدة، حيث اختلت عجلة القيادة في يد السائق، وفقد سيطرته على الدراجة فانقلبت به هو وآخرين كانا برفقته وسقطوا جميعهم أرضًا مصابين بإصابات متنوعة.

وعلى الفور، انتقلت سيارات الإسعاف وقوات الشرطة إلى مكان الحادث، لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.

بلاغ بحادث انقلاب دراجة نارية

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد أحمد المغازي مأمور مركز شرطة سنورس، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، بوقوع حادث انقلاب دراجة نارية على طريق القاهرة / الفيوم الصحراوي بدائرة المركز، ووجود عدد من المصابين.

إصابة 3 أشخاص بالحادث

وانتقلت قوة أمنية من مركز شرطة سنورس تحت إشراف المقدم هيثم طلبة رئيس المباحث إلى مكان الحادث، وتبينّ انقلاب دراجة نارية قرب مدخل عزبة رُحيّم على بُعد نحو 500 مترًا، على طريق القاهرة/ الفيوم الصحراوي، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص بإصابات متنوعة.

نقل المصابين للمستشفى

وعلى الفور، دفع مرفق إسعاف الفيوم، بسيارتين إلى مكان الحادث وجرى نقل المصابين الثلاثة إلى مستشفى الفيوم العام، وإيداعهم في قسم الاستقبال تمهيدًا لتوقيع الكشف الطبي عليهم وعمل الأشعة والفحوصات اللازمة لتشخيص إصاباتهم، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم بحسب إصاباتهم.

تحرير محضر بالواقعة

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.