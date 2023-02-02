«شركات السياحة»: نستهدف زيادة أعداد السياح الهنود بنسبة 100% خلال 2023

بدأت العديد من شركات السياحة المصرية، اليوم المشاركة بمعرض مومباي السياحي، المقام بالهند خلال الفترة من 2 إلي 4 فبراير الجاري، وقال هشام إدريس، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن مشاركة القطاع السياحي بالمعرض تأتي في إطار السعي لزيادة الحركة السياحية الوافدة لمصر من الهند خلال العام الجاري.

أضاف «إدريس»، أن القطاع السياحي يستهدف زيادة أعداد السياح الهنود الوافدين للمقصد السياحي المصري، هذا العام إلى 100% بالمقارنة بالعام الماضي علما بأن الحركة السياحية الوافدة من الهند خلال عام 2022 قدرت بنحو 120 ألف سائح.

السياحة الثقافية والأثرية

وأضاف عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن شركات السياحة المصرية المشاركة بمعرض مومباي السياحي بالهند تعمل في التسويق للبرامج الثقافية والأثرية، حيث أن السياح الهنود من عشاق الحضارة المصرية القديمة، موضحا أن أكثر من 95% من القادمين من الهند يزورون المدن الأثرية والثقافية المصرية كالأقصر وأسوان والقاهرة.

وأشار إلى أن المشاركون بالمعرض من مصر، سيركزون خلال لقاءاتهم مع وكلاء السياحة الهندية، على أن مصر تمتلك مئات بل آلاف الأماكن التي تصلح لإقامة كافة الفاعليات، كما أنها تزخر بالأماكن الأثرية والشاطئية القادرة على استضافة حفلات الزفاف والخطوبة ،خاصة أن المواطنين الهنود يقيمون سنويا ما بين 800 إلى 1000 حفل زفاف خارج الهند.

الحركة السياحية الوافدة من الهند والصين لمصر خلال 2023

وأوضح «إدريس»، أن زيادة الحركة السياحية الوافدة لمصر هذا العام من الهند، فضلا عن عودة السياح الصينين لزيارة مصر بعد انقطاع دام لأكثر من 3 سنوات، سينعش المدن السياحية المصرية ولا سيما القاهرة والأقصر وأسوان وبخاصة أن سياح دول جنوب شرق آسيا من ذوي الإنفاق المرتفع، علاوة عن أن متوسط فترة إقامتهم بمصر جيد للغاية.