«السكة الحديد» تعلن متوسط تأخيرات القطارات اليوم ومواصفات «التالجو»

كشفت هيئة السكك الحديدية عن متوسط تأخيرات القطارات اليوم الأربعاء الموافق 1 فبراير 2023،على مختلف الخطوط، لافتة إلى إعداد خطة شاملة لتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل بتكلفة إجمالية 1.957 تريليون جنيه تنتهي بنهاية 2024، منها 225 مليار جنيه للسكك الحديدية، وذلك لتوفير أفضل الخدمات لجمهور الركاب، فضلاً عن تطوير نظم الإشارات والمزلقانات بصفة مستمرة.

تفاصيل متوسط تأخير القطارات

تٌقدم «الوطن» في التقرير التالي، متوسط تأخير القطارات اليوم الأربعاء الموافق 1 فبراير 2023:

- خط القاهرة – الإسكندرية: 30 دقيقة.

- خط القاهرة – أسيوط: 60 دقيقة.

- خط أسيوط – أسوان: 60 دقيقة.

- خط بنها – بورسعيد: 90 دقيقة.

- خط طنطا – المنصورة- دمياط: 45 دقيقة.

- خط قليوب – شبين القناطر- الزقازيق- المنصورة: 45 دقيقة.

تعرف على مميزات قطارات التالجو

وأشارت إلى أن قطارات التالجو التي دخلت الخدمة، مؤخراً لها العديد من المواصفات، فكل قطار من قطارات تالجو يتكون من 15عربة وهي مقسمة كالآتي: «5 عربات درجة أولى + 8 عربات درجة ثانية + عربة بوفيه + عربة قوى»، وتمتاز هذه النوعية من القطارات بتقنيات حديثة متطورة وبسرعة تشغيل عالية تصل إلى 160 كم / ساعة.

كما تتميز قطارات التالجو، بووجود أنظمة هوائية لامتصاص الاهتزازات مما يحقق الراحة التامة للركاب في السرعات العالية، وشاشات عرض لكل كرسي بعربات الدرجة الأولى ومركزية بعربات الدرجة الثانية، وكراسي مخصصة لذوي الهمم، فضلاً عن نظام «WIFI» ونظام انذار حريق للحفاظ على سلامة الركاب ودورات مياه بأحدث تصميم.