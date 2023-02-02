فيلم «أخي فوق الشجرة» لـ رامز جلال يحقق 260 ألف جنيه في دور العرض أمس

استطاع الفنان رامز جلال، أن يتصدر المركز الأول، في شباك التذاكر بفيلمه «أخي فوق الشجرة»، أمس بدور العرض، محققا 260 ألف جنيه في دور العرض، رغم طرح فيلمين مؤخراً، حسبما أكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن».

أحداث فيلم «أخي فوق الشجرة»

تعتمد أحداث فيلم «أخي فوق الشجرة» بشكل أساسي على الكوميديا، فهو يدور في إطار تشويقي اجتماعي كوميدي، واستطاع المؤلف لؤي السيد، أن يبدع في صناع فيلم «أخي فوق الشجرة» ويشارك في بطولته عدد من النجوم، رامز جلال، تارا عماد، نسرين طافش، بيومي فؤاد وحمدي الميرغني.

منافسة الفيلم لأعمال أخرى

ينافس فيلم «أخي فوق الشجرة» 6 أفلام أخرى بقوة، ولكنه تصدر المركز الأول بين الأفلام المنافسة المعروضة في دور العرض، من بينها، فيلم «نبيل الجميل أخصائي تجميل» بطولة محمد هنيدي، وفيلم «المطاريد» من بطولة أحمد حاتم، وفيلم «اتنين للإيجار» من بطولة بيومي فؤاد، وفيلم «شلبي» من بطولة كريم محمود عبدالعزيز، «أنا لحبيبي» من بطولة كريم فهمي، فيلم «جروب الماميز» بطولة جماعية بين عدد من النجمات .