فيلم «أخي فوق الشجرة» لـ رامز جلال يتفوق على «نبيل الجميل أخصائي تجميل»

تصدر فيلم «نبيل التجميل أخصائي تجميل» للفنان محمد هنيدي خلال الفترة الماضية منذ طرحه، قائمة إيرادات الأفلام، وتحقيقه لمبالغ مرتفعة في كل دور العرض السينمائية.

ومع بداية انطلاق عرض فيلم «أخي فوق الشجرة» للفنان رامز جلال، نجح في إزاحة فيلم «نبيل الجميل أخصائي تجميل» من الصدارة واحتل مكانة خاصة، ولكن مع فروق بسيطة بين الاثنين.

«أخي فوق الشجرة» يزيح فيلم «نبيل الجميل أخصائي تجميل»

وحقق فيلم نبيل الجميل أخصائي تجميل للفنان محمد هنيدي يوم أمس الاثنين، إيرادات بلغت 382,568 جنيه فقط لا غير، والذي شارك معه فيه عدد كبير من الفنانين منهم نور وحمدي الميرغني ومحمد سلام ومحمد رضوان ومحمود حافظ وأحمد فؤاد سليم وعدد آخر من الفنانين، وذلك احتفل المركز الثاني.

فيلم «أخي فوق الشجرة» يحتل المركز الأول

فيلم أخي فوق الشجرة للفنان رامز جلال، احتل المركز الأول بمبلغ 405,203 جنيه، وكان قد شارك معه عدد من الفنانين منهم نسرين طافش ومحمد ثروت وحمدى الميرغني، وإخراج محمود كريم.