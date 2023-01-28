رامز جلال يتفوق على هنيدي في إيرادات شباك التذاكر.. و«المطاريد» ثالثا

تصدر فيلم «أخي فوق الشجرة» بطولة رامز جلال، شباك الإيرادات عن يوم الجمعة، محققا 813 ألف جنيه، من إجمالي إيرادات 2 مليون و627 ألف جنيه، حققتها الأفلام المصرية، وفقا للتقرير الصادر عن شركة «دولار فيلم» للتوزيع، بينما تخطت إيرادات الفيلم الكلية منذ طرحه في السينمات 5.5 مليون جنيه.

وجاء في المركز الثاني بقائمة الإيرادات اليومية للأفلام المصرية، فيلم «نبيل الجميل أخصائي تجميل» بطولة الفنان محمد هنيدي، محققا 715 ألف جنيه، وكان المركز الثالث من نصيب فيلم «المطاريد» الذي حقق في ثالث أيامه بدور العرض السينمائي 463 ألف جنيه، وبفارق ضئيل جاء فيلم «شلبي» في المركز الرابع بـ 462 ألف جنيه.

«اتنين للإيجار» يتذيل قائمة الإيرادات.. ويحقق 172 ألف جنيه

ولم يحقق فيلم «اتنين للإيجار» الذي يجمع في بطولته بيومي فؤاد ومحمد ثروت، سوى 172 ألف جنيه، ما جعله في المركز الخامس والأخير بقائمة إيرادات الأفلام المصرية، منذ بداية طرحه في السينمات، الأربعاء الماضي.

عرض «مغامرات كوكو» و«جروب الماميز».. فبراير المقبل

وينتظر الجمهور عرض عدد من الأفلام الجديدة خلال الأيام المقبلة، إذ يبدأ عرض فيلم «مغامرات كوكو» في السينمات يوم 4 فبراير المقبل، بطولة شيرين رضا، خالد الصاوي، وبيومي فؤاد، وفي يوم 8 فبراير المقبل، يعرض فيلم «جروب الماميز»، بطولة روبي، يسرا اللوزي ودارين حداد، تأليف غادة عبد العال وإيهاب بليبل، وإخراج عمرو صلاح.