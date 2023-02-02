أسعار الفائدة الجديدة على شهادات البنك الأهلي بعد إيقاف شهادة 25%

يتيح البنك الأهلي المصري، مجموعة من المنتجات البنكية للمواطنين، لاستثمار مدخراتهم والحصول على عائد مادي مضمون، على رأس هذه المنتجات شهادات الادخار، حيث أعلن البنك عن أسعار الفائدة الجديدة على الشهادات بعد إيقاف التعامل بشهادات الـ25%.

وترصد «الوطن»، خلال هذه السطور أسعار الفائدة الجديدة على شهادات ادخار البنك الأهلي، بعد إعلان أسعار الفائدة الجديدة.

الشهادة البلاتينية 3 سنوات

- الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1000 جنيه ومضاعفاتها.

- مدة الشهادة: ثلاث سنوات.

- سعر العائد على الشهادة: 16% شهري يصرف شهريًا، و16.5% يصرف بشكل نصف سنوي، و16.25% يصرف ربع سنوي، و17.25% يصرف سنويًا.

- يمكن الاقتراض بضمان الشهادة.

- يمكن إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان تلك الشهادة.

- لا يمكن الاسترداد قبل مضي 6 أشهر اعتباراً من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

- يمكن استردادها قبل نهاية المدة وفقا والقواعد والشروط المعلنة في البنك وتسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الاسمية.

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير

- الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1000 جنيه ومضاعفاتها.

- مدة الشهادة: ثلاث سنوات.

- سعر العائد على الشهادة: 16.5% يصرف سنويًا.

- يمكن الاقتراض بضمان الشهادة.

- يمكن إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان تلك الشهادة.

- لا يمكن الاسترداد قبل مضي 6 اشهر اعتباراً من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

- يمكن استردادها قبل نهاية المدة وفقا والقواعد والشروط المعلنة في البنك وتسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الاسمية.

الشهادة الخماسية ذات العائد الشهري

- الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1000 جنيه ومضاعفاتها.

- مدة الشهادة: 5 سنوات.

- سعر العائد على الشهادة: 12.25% يصرف سنويًا.

- يمكن الاقتراض بضمان الشهادة.

- يمكن اصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان تلك الشهادات.

- لا يمكن الاسترداد قبل مضي 6 أشهر اعتباراً من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

- يمكن استردادها قبل نهاية المدة وفقا والقواعد والشروط المعلنة في البنك وتسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الاسمية.