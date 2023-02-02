ممر شرف لمدرس في الشرقية بعد بلوغه سن المعاش: «خففوا عني ألم الوداع»

نظمت مدرسة كفر موسى سليمان للتعليم الأساسي التابعة لإدارة غرب التعليمية، ممرًا شرفيًا من الطلاب والمعلّمين تحت إشراف مدير المدرسة سيد أبو زيد، لتكريم المعلّم محمد إبرهيم، تخصص التربية الرياضية، لبلوغه سن المعاش، وقدموا له شهادة تكريم وهدايا تذكارية.

وشهدت مدرسة كفر موسى سليمان بالشرقية موقفًا نبيلا بتكريم معلم التربية الرياضية بالمدرسة، وذلك تحت إشراف إدارة المدرسة، وأشار مدير المدرسة إلى إعداد يوم التكريم للمعلم كونه بلغ سن المعاش، فضلًا عن سيرته الطيبة وسلوكه الحميد بين زملائه والطلاب بالمدرسة.

وشارك الطلاب والمعلمون بالمدرسة في الممر الشرفي وكذلك تكريم المعلم محمد إبراهيم، وذلك بتقديم شهادة تكريم وكذلك هدايا تذكارية، سائلين الله له التوفيق والسداد في خطواته المستقبلية، في الوقت ذاته بادلهم المعلم مشاعرهم النبيلة ممتنا لهم على ما أبدوه من مشاعر وحسن ودِاع له.

ونظم الطلاب عروضا رياضية «كونغفو»، وأخرى ثقافية إذا ألقوا قصائد شعرية في حب المعلم وأدعية له بالتوفيق.

وأعرب المعلم متخصص التربية الرياضية في حديث لـ«الوطن» أنه في غاية السعادة نظرا لتكريمه ممتنا لعمل الطلاب والمعلمين ومدير المدرسة شاكرا إياهم على تقديرهم له، لافتًا إلى أنه يوم يودع فيه عمله بالمدرسة لبلوغه سن المعاش وهو شعور مؤلم، إلا أن تكريم زملائه ومحبة طلابه خفف عنه وطأة الألم.