أعلنت محافظات القاهرة وبورسعيد والجيزة وشمال سيناء والإسكندرية والسويس نتيجة الشهادة الإعدادية 2023، ولذلك نستعرض رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2023 في جميع المحافظات المعلنة في إطار خدماتنا لطلاب هذه المرحلة.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2023 في جميع المحافظات المعلنة

ويترقب مئات الآلاف من الطلاب وأولياء الأمور على مستوى الجمهورية رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2023 التي بات الإعلان عنها على بعد ساعات وأيام قليلة، خاصة مع إعلان بعض المحافظات قرب الانتهاء من أعمال التصحيح مثل المنوفية والغربية.

ويتم الإعلان عن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2023 في جميع المحافظات فور اعتماد النتيجة من محافظ الإقليم، وذلك بعد انتهاء عمليات تصحيح المولد المختلفة ورصد الدرجات والمراجعات، ومن المتوقع الانتهاء من إعلان نتائج جميع المحافظات على مستوى الجمهورية قبل نعاية الأسبوع المقبل.

وأعلنت محافظات الإسكندرية والسويس وبورسعيد وشمال سيناء والقاهرة والجيزة، نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2023، ويمكن للطلاب معرفة النتيجة من خلال رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2023 في جميع المحافظات من هنا.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة الإسكندرية من هنا.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة بورسعيد من هنا.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة القاهرة من هنا.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة الجيزة من هنا.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة السويس من هنا.