وزير التعليم يكشف أسعار مجموعات الدعم المدرسية 2023

كشف الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل مجموعات الدعم المدرسية الاختيارية للطلاب، مشيرا إلى أنه سيتم تلبية احتياجات الطلاب الخاصة بالمعلمين حتى ولو من خارج منظومة التربية والتعليم بعد منحه دورة ومعرفة تاريخه ومؤهلاته العلمية، موضحا أن 80% من حصيلة المجموعة للمعلم وسيحصل عليها مباشرة، مضيفا أن هناك حوكمة لمجموعات الدعم المدرسية ماليا وفنيا.

تنظيم مجموعات الدعم للطلاب

وأشار وزير التربية والتعليم، خلال لقاءه مع الصحفيين، إلى صدور قرارا بشأن تنظيم مجموعات الدعم للطلاب، مؤكدا أن صفوف الشهادات العامة الحد الأدنى 20 جنيها والأقصى 80 جنيها للمجموعة المدرسية الرسمية العربي وهذه المبلغ ينزل من منطقة لأخرى حسب الظروف المادية ويتم تحديد المبالغ للمجموعات من خلال لجنة من مجالس الأمناء والإدارات التعليمية والمديريات، وبالنسبة لمدارس اللغات 30 جنيها حد أدنى و100 جنيها حد أقصى.

أسعار مجموعات الدعم المدرسي 2023

- الحصة لن تقل عن ساعة ونصف.

- الحد الأدنى 20 جنيهاً.

- الحد الأقصى 50 جنيهاً.

- من 30 حتى 60 جنيها للغات.

- تخفض نسبة 50% من أبناء العاملين بالتربية والتعليم وأبناء الشهداء والأيتام والمصابين بعجز كلى بعد تقديم المستندات.

.