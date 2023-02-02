وزير التعليم يحسم الجدل حول تغيير درجات طلاب النقل بالفصل الدراسي الأول

حسم الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الجدل حول تعديل درجات طلاب صفوف النقل، تزامناً مع إعلان نتائج الفصل الدراسي الأول، قائلاً: «الدرجات ليس بها أخطاء ولكن الاختلاف في النسبة المئوية».

لم يتم تعديل درجات طلاب النقل

وأضاف وزير التربية والتعليم، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بوزارة التربية والتعليم، أن درجات طلاب النقل بامتحانات الفصل الدراسي الأول، لم يتم تعديلها ولكن الاختلاف فقط النسبة المئوية بعد إضافة أعمال السنة.

إتاحة النتائج للطلاب الاضطلاع عليها

وقال وزير التربية والتعليم، إنه سيتم إتاحة النتائج للطلاب للاطلاع على درجات الامتحانات، على أن يتولى الكنترول حساب النسب المئوية كشأن داخلي لتنظيم العمل، قائلاً: «اللي عايز يعرف درجته في الامتحان يروح المدرسة ويعرف أخد كام».​

عدم حجب النتيجة ومحاسبة المخالفين

كما شدد وزير التربية والتعليم، على عدم ربط اعلان نتائج صفوف النقل الفصل الدراسي الأول بدفع المصروفات الدراسية، ومن يخالف التعليمات سيتم مسائلته قانونياً، مطالباً أولياء الأمور تقديم شكوى ضد المدارس التي لم تنفذ القرارات.