ظهور نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية بشمال سيناء

أعلنت المنطقة الأزهرية بمحافظة شمال سيناء عن نتيجة الشهادة الإعدادية والابتدائية للترم الدراسي الأول لهذا العام 2022-2023

إعلان نتائج المعاهد الأزهرية بشمال سيناء

أكد المركز الأعلامي للمنطقة الأزهرية بشمال سيناء في بيان له اليوم أنه تم الإعلان عن نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية بمعاهد المحافظة.

وأضاف بيان المنطقة الأزهرية أنه تم اعتماد النتيجة اليوم، وهي موجودة لدى المعاهد الأزهرية في العريش وبئر العبد والشيخ زويد ووسط سيناء والمنطقة الأزهرية بالمركز الرئيسي.

واعتمد اليوم الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف النتيجة، دون الإعلان عن نسب الرسوب والنجاح بحسب نظام المنطقة الأزهرية.

الجدير بالذكر أن عدد الدارسين في المعاهد الأزهرية بمحافظة شمال سيناء الابتدائية 675 والإعدادية 700 وذلك على مستوى معاهد المحافظة.

نشر نتائج الشهادة الإعدادية بشمال سيناء

وكانت نتيجة الشهادة الإعدادية بمدارس محافظة شمال سيناء للتعليم العادي قد تم نشرها قبل يومين على موقع وجريدة «الوطن»، من خلال روابط خاصة بمديرية التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء، وذلك بعد إعلان النتائج، دون الإعلان عن ترتيب أوائل المحافظة.