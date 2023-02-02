«السكة الحديد» توضح طريقة استخدام الموقع الإلكتروني لحجز تذاكر القطارات

كشفت هيئة السكك الحديدية، عن تعليمات استخدام موقع الحجز الإلكتروني، لحجز تذاكر القطارات بعد تحديثه، لافته إلى أنه في حالة تأخير القطارات تأخيراً كليا يستطيع الراكب استرداد ثمن التذكرة كاملة بدون خصم شيء من قيمتها، وفى حالة عطل جهاز التكييف أو استبدال عربة بعربة أدنى يحق للراكب صرف فرق التكييف بشرط أن يتم إثبات ذلك بمعرفة رئيس القطار.

تفاصيل استخدام موقع الحجز الإلكتروني

وتُقدم «الوطن» في التقرير التالي، تعليمات استخدام موقع الحجز الإلكتروني، لحجز تذاكر القطارات بعد تحديثه وفق ما أعلنت عنه الهيئة في بيانها:

-عدم استخدام مفتاح «f5» أو «REFRESH» أو «BACK» الخاص بالمتصفح عند حدوث خطأ بالبنك بعد الدفع لتفادي عملية الدفع مرة أخرى.

- في حالة عدم وصول رسالة تفيد الحجز خلال 12 ساعة من إجراء العملية يرجي الاتصال بخدمة العملاء «19468» أو الاتصال بالبريد الإلكتروني.

- تكلفة هذه الخدمة 4% من قيمة التذكرة.

- لا يوجد حجز لأنصاف التذاكر أو المجانيات على الموقع.

- يصدر النظام التذاكر كاملة القيمة فقط.

- يتم التحصيل عن طريق بطاقات الائتمان.

- يسمح بالحجز لـ4 تذاكر فقط في الرحلة الواحدة ذهاب وكذلك 4 تذاكر للعودة في نفس اليوم كحد أقصى.

- ضرورة تسجيل بيانات المسافرين والاسم الثلاثي أثناء إجراء الحجز ويشترط تواجد إثبات الشخصية معهم أثناء السفر.

- في حالة عدم تواجد إثبات الشخصية مع الراكب يعتبر بدون تذكرة وتحصل منه الأجرة والغرامة.

- في حالة إلغاء حجز سابق قبل ميعاد السفر بـ24 ساعة يتم خصم 50% من قيمة التذكرة وفي حالة الإلغاء قبل السفر بـ48 ساعة يتم خصم 25% من قيمة التذكرة مع عدم استرداد قيمة تكلفة الخدمة.

- يحق لهيئة السكك الحديدية إيقاف الخدمة إذا تأكد مخالفة شروط الخدمة.