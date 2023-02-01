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بدء تشغيل قطارات إضافية لخدمة خطوط السكة الحديد.. اعرف المواعيد

كتب:

كريم روماني
07:39 ص | الأربعاء 01 فبراير 2023
القطارات الإضافية- صورة أرشيفية

القطارات الإضافية- صورة أرشيفية

تبدأ الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تشغيل خدمة جديدة بعربات درجة ثالثة مكيفة بين «الإسكندرية وأسوان»، أولها قطار 3006 بعربات ثالثة مكيفة من الإسكندرية إلى أسوان، والذي يقوم من محطة الإسكندرية الساعة 21.45 ويصل لمحطة القاهرة الساعة 00.25 ويقوم منها الساعة 00.50.

تشغيل قطار 3007 بعربات ثالثة مكيفة

تُشغل هيئة السكك الحديدية أيضاً، يوم الخميس الموافق 2 فبراير 2023، في إطار خدماتها المقدمة للركاب، قطار 3007 بعربات ثالثة مكيفة من أسوان إلى الإسكندرية، ويقوم من محطة أسوان الساعة 10.00 ويصل لمحطة القاهرة الساعة 22.25 ويقوم منها الساعة 23.00 ويصل لمحطة الإسكندرية الساعة.

الانتهاء من تطوير 376 محطة

تستمر منظومة السكك الحديدية في أعمال التطوير، حيث أعلنت، عن الإنتهاء من تطوير 376 محطة، وجاري تطوير 60 محطة ضمن المرحلة الأولى بمبادرة حياة كريمة، كما أنه من المخطط تطوير 94 محطة بالمرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة.

أعمال التطوير شملت رفع كفاءة وترميم محطة مصر بالإسكندرية، ومحطة قطارات سكك حديد صعيد مصر، جارٍ إنشاء 3 أرصفة بعدد 4 خطوط سكك لخط المناشي، وإنشاء ‏سكك حوش المحطة ‏وربط سكك الورش بالسكك الطوالي ‏حيث يبلغ إجمالي أطوال السكك الحديدية ‏بالمحطة 22 كم بعدد 89 مفتاحا.

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كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.