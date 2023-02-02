«السكة الحديد» تعلن خطوات إنشاء مستخدم جديد لحجز التذاكر إلكترونيا

كشفت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن كيفية إنشاء مستخدم جديد لحجز التذاكر إلكترونياً من موقعها الرسمي، بعد أن تم تحديثه ليقدم الخدمات بشكل أفضل وأيسر، لافتة إلى إدراج جميع قطارات الدرجة الأولى والثانية المكيفة والـ VIP والتالجو على موقع الحجز الإلكتروني.

خطوات إنشاء مستخدم جديد لحجز التذاكر إلكترونياً

تُقدم «الوطن» في إطار دورها الخدمي، خطوات إنشاء مستخدم جديد لحجز التذاكر إلكترونياً:

-الدخول على الموقع الرسمي للهيئة القومية لسكك حديد مصر.

-الضغط على أيقونة «حجز التذاكر».

-الدخول على تسجل جديد.

- يقوم المستخدم بإدخال البريد الإلكتروني الخاص به.

-يقوم المستخدم بإدخال البيانات الخاصة به والتي تشمل:

*كود المرسل على الإيميل.

*كلمة المرور.

*أعد كلمة السر.

*حدد نوع ورقم المستند.

*الإسم الأول والأخير.

*إقرأ وأقبل الخصوصية والأحكام والشروط.

-يقوم المستخدم بالضغط على تسجيل بعد إدخال البيانات ويتم تحويله على صفحة حجز التذاكر بعد عملية التسجيل الناجحة.

قواعد السلامة بالسكة الحديد

وفي سياق متصل، حددت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، قواعد السلامة، موضحة أن شعارها «سكك حديد منضبطة - نظيفة -آمنة - متطورة»، مؤكدة أنها تقوم بعدة إجراءات لضمان راحة وسلامة الركاب المستخدمين لمرافق الهيئة، أبرزها إجراءات تخص العاملين بالهيئة وتشمل الفحص الطبي الدوري للعاملين للتأكد من لياقتهم الصحية سواء البدنية أو النفسية بما يتناسب مع طبيعة عمل كل منهم.

كما تشمل الإجراءات الخاصة بالعاملين، التحليل الدوري والمفاجئ للكشف عن المخدرات، والتدريب المستمر لرفع كفاءة العاملين في كافة التخصصات، واستخراج تصاريح ورخص السلامة لجميع الوظائف الحرجة للسلامة كقائد قطار مساعد قائد قطار ومراقب التشغيل وفني حركة وبلوك وناظر محطة وفني مناورة وخفير المزلقان ورئيس القطار والكمساري والجرارات فني صيانة سكة وفني إشارات وبراد العربات وميكانيكي جرارات وكهربائي جرارات.