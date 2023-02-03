أسواق حضارية في قرى القليوبية ضمن مشروعات حياة كريمة.. مساحات تصل لـ2500 متر

تواصل المبادرة الرئاسية حياة كريمة في أعمال التطوير داخل قرى مصر في المحافظات النائية والمناطق التي تعاني نقص الخدمات الأساسية؛ للارتقاء بمستوى معيشة الأهالي فيها، وتقديم الخدمات التنموية لهم.

حياة كريمة

ومن بين المحافظات التي شهدت جهودا كبيرة من مؤسسة حياة كريمة، كانت محافظة القليوبية، والتي تشهد مؤخرًا ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية داخل قريتي «المريج وطحوريا» إنشاء سوق حضاري في كل قرية منهما.

مشروعات حياة كريمة

وأعلنت مؤسسة حياة كريمة عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، أن سوق قرية المريج ستكون مساحته 2500 متر مربع، عبارة عن 32 باكية بمساحة 9م2 للوحدة، فضلا عن أكشاك الخدمة لإدارة السوق.

أما سوق طحوريا، سيكون على مساحة 900 م مربع، عبارة عن 12 باكية بمساحة 7 م2، متكونين من 14 محل بمساحة 16م2 ، فضلا عن المبنى الإداري وغرف الخدمة.

وتستهدف المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، تحسين حياة المواطنين في القرى النائية التي تعاني نقص الخدمات، وذلك من خلال إطلاق القوافل الطبية بالمناطق البعيدة والمحافظات الحدودية، والتي تشمل الكشف والعلاج في جميع التخصصات الطبية بالمجان، فضلا عن تدشين المستشفيات لمنع انتشار الأمراض داخل المراكز والنجوع.