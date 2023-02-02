إجراءات السلامة الخاصة بجرارات وعربات السكة الحديد.. أبرزها زيادة وسائل الأمان

كشف هيئة السكك الحديدية عن إجراءات السلامة الخاصة بالجرارات والعربات «ركاب – بضائع»، وتشمل صيانة وفحص يومي للجرارات والعربات قبل القيام بكل رحلة، وصيانة دورية للجرارات كل خمسة عشر يوم، وصيانة دورية للعربات كل ثلاثة شهور، فضلاً عن عمرة عمومية للعربات كل سنة ونصف.

عمرة جسيمة للجرارات كل اثني عشر سنة

وتشمل الإجراءات عمرة خفيفة للجرارات كل ثلاثة سنوات، وعمرة متوسطة للجرارات كل ستة سنوات، وعمرة جسيمة للجرارات كل 12 سنة، والتطوير المستمر بإدخال جرارات وعربات جديدة لتقديم خدمة أفضل باستمرار.

إجراءات تخص البنية الأساسية

أما عن الإجراءات التي تخص البنية الأساسية، بحسب الموقع الرسمي لهيئة السكة الحديد، تشمل الصيانة الدورية للسكك ومنظومة الإشارات والتطوير المستمر لمنظومة الإشارات، بغرض زيادة وسائل الآمان أثناء تشغيل الجرارات، فضلا عن زيادة معدل التقاطر، وانضباط توقيتات القيام والوصول.

خطوات حجز التذاكر إلكترونيا

وفي سياق متصل، كشفت هيئة السكك الحديدية، عن خطوات حجز التذاكر إلكترونيا بعد تحديث الموقع وإدراج القطارات المكيفة والتالجو والـ«VIP»، مشددة على الركاب بضرورة إتباع كافة التعليمات الخاصة بعمليات الحجز، واستقلال القطارات، لافته إلى تطبيق كافة الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة كورونا.

خطوات حجز التذاكر إلكترونيا

- يدخل المستخدم على الموقع الإلكتروني الخاص بحجز التذاكر وإدخال البريد الإلكتروني وكلمة المرور.

- الضغط على تسجيل الدخول، وتحويله إلى صفحة حجز التذاكر وتحديد محطة القيام والوصول وتاريخ السفر.