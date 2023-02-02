رابط حجز تذاكر القطارات من موقع سكك حديد مصر.. متاح قبل السفر بـ14 يوما

كشفت هيئة السكك الحديدية، عن رابط حجز تذاكر القطارات من موقع سكك حديد مصر بعد التحديث، مؤكدة أن الحجز متاحا على القطارات المدرجة عبر الموقع قبل ميعاد السفر بـ14 يوما، لافتة إلى أنه في حالة عدم وصول رسالة تفيد الحجز خلال 12 ساعة من إجراء عملية الحجز يجب الاتصال بخدمة العملاء على رقم «19468».

ويمكن الدخول على رابط حجز تذاكر القطارات من موقع سكك حديد مصر بعد التحديث، من خلال الرابط التالي، مع العلم، أنه لا يوجد حجز لأنصاف التذاكر أو المجانيات على الموقع، ويصدر النظام التذاكر كاملة القيمة فقط.

طرق حجز تذاكر القطارات إلكترونيا

- الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بحجز التذاكر.

- إدخال البريد الإلكتروني الخاص به وكلمة المرور.

- الضغط على تسجيل الدخول، وتحويله إلى صفحة حجز التذاكر بعد عملية تسجيل الدخول الناجحة.

- تحديد محطة القيام والوصول وتاريخ السفر.

- يقوم الموقع بإظهار القطارات المتاحة ليوم السفر.

- عند اختيار القطار يمكن اختيار الدرجة.

خطوات إنشاء مستخدم جديد لحجز التذاكر إلكترونيا

- يدخل المستخدم على الموقع الرسمي للهيئة القومية لسكك حديد مصر.

- يضغط المستخدم على أيقونة «حجز التذاكر».

- الضغط على تسجل جديد.

- إدخال البريد الإلكتروني الخاص به.

- إدخال البيانات الخاصة به.

- الضغط على تسجيل بعد إدخال البيانات.

الغرامات المقررة على السلوكيات الخاطئة في القطارات

- الركوب على أسطح القطارات أو بين وحداتها 200 جنيه.

- حمل أي مواد قابلة للاشتعال 420 جنيها.

- إلقاء المخلفات أو أوراق أو البصق داخل المحطات أو القطارات 50 جنيها.

- النزول أو الصعود من القطارات أثناء المسير أو الأماكن غير المخصصة لذلك 50 جنيها.

- العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو تعطيل حركاتها على الخطوط 200 جنيه.